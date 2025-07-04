Комлесхоз Подмосковья предупредил о высокой пожарной опасности в выходные

Пожарная опасность вырастет в Подмосковье к выходным и на следующей неделе. Жителей призвали быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

Как рассказали в региональном Комлесхозе, уже к середине следующей недели температура в Подмосковье увеличится до 30 градусов. В лесах спрогнозировали второй и третий классы пожарной опасности. Все службы перевели в режим повышенной готовности.

«В условиях сухой и теплой погоды все лесопожарные формирования работают в усиленном режиме. Мы круглосуточно контролируем ситуацию, но важно и ваше участие. Берегите лес — это наше общее достояние и основа жизни будущих поколений. Соблюдайте правила пожарной безопасности, не разводите костры в неположенных местах, уносите мусор с собой» — сказал председатель комитета Алексей Ларькин.

С 20 марта в лесах Подмосковья потушили 93 пожара, большинство из которых произошло по вине человека. Для быстрого устранения огня специалисты следят за ситуацией при помощи беспилотников, фотоловушек и камер. На торфяниках и популярных метах отдыха регулярно проводят дежурства.

Жителям напомнили, что при обнаружении пожара необходимо обращаться по телефону лесной охраны 8-800-100-94-00 или звонить 112.