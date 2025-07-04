Подмосковные специалисты обновили еще 200 метров сетей водоснабжения в Новоазовске

Подмосковье строители помогли восстановить еще 217 метров сетей водоснабжения и 30 метров самотечного коллектора в Новоазовском округе ДНР за месяц.
Всего аварийные бригады провели более 50 мероприятий, рассказали в региональном МинЖКХ. Они устранили 22 аварии на сетях водоснабжения и восстановили проходимость 19 участков канализационной системы.
Только за последнюю неделю специалисты заменили 30 метров самотечного коллектора и 17 метров водовода. Кроме того, специалисты завершили перекладку коммуникаций в Новоазовске по улице 50 лет СССР. Сети заменили на современные полиэтиленовые трубы. Проведенные мероприятия помогли повысить надежность водоснабжения жителей и улучшить качество коммунальных услуг.
Сейчас в округе также продолжается ремонт водозаборного узла и канализационной станции биологической очистки.
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