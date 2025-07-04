Завод кормов для животных из Дмитрова повысил производительность по нацпроекту

Научно-производственный центр кормовых технологий в Дмитрове увеличил производительность по федеральному проекту. Благодаря методам бережливого производства там сократили время протекания процессов и нарастили выработку.

Как рассказали в областном Мининвесте, реализовать федеральный проект предприятию помогли специалисты регионального центра компетенций. Пилотным участком стало производство сухих кормов для непродуктивных животных AlphaPet.

В результате время протекания процессов сократилось на 14%, объем незавершенного производства снизился на 15%, а выработку нарастили на 12,2%. Ожидается, что экономический эффект составит около 110 миллионов рублей оп итогам года.

Работу провели в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Специалисты РЦК провели комплексную диагностику производственного процесса, выявили узкие места и внедрили ряд улучшений. Полученный опыт планируется масштабировать на другие участки производства», — добавили в министерстве.

Чтобы присоединиться к проекту необходимо подать заявку по ссылке.