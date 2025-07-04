Четыре бойца СВО из Подмосковья примут участие в чемпионате «Абилимпикс»

Первый чемпионат по профмастерству «Абилимпикс» пройдет с 25 по 29 июля в Казани. В нем примут участие 400 бойцов СВО, в их числе представители Московской области. Об этом передали в Минобразования МО.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, сейчас очень важно поддержать наших героев в поиске работы. Благодаря «Абилимпиксу» участники СВО могут пройти стажировки и получить должности в лучших компаниях страны.

Конкурсанты из Подмосковья будут соревноваться в двух из 15 компетенций — «Электромонтаж» и «Ремонт и обслуживание автомобилей». Регион на чемпионате представят Олег Шатохин, Алексей Моргунов и Юрий Соломенцев. Также Александр Князев и его наставник Игорь Батраков приедут на конкурс за счет средств Центра развития движения «Абилимпикс».

В Минобразования МО уточнили, что в программе также заявлены деловые, профориентационные встречи и экскурсии. По итогам состязаний определят 75 лучших участников. Они продолжат бороться за победу в октябре этого года.