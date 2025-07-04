ВСУ ударили по западу Донецка. Предположительно, есть погибшие

ВСУ нанесли удар по поселку Трудовские на западе Донецка, ранены четыре человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«Уточняется информация по погибшим. Предварительно, они есть», — заявил собеседник агентства.

Вечером в понедельник ВСУ нанесли удары по центру Донецка дальнобойными ракетами Storm Shadow. После этого загорелись торговые ряды на рынке «Сокол», пострадали павильоны, центральный универмаг и здание банка. При атаке погибла женщина, два человека получили ранения.

А до этого украинские боевики обстреляли Ленинский район города в утренний час пик осколочными ракетами к системе HIMARS. Ранения различной степени тяжести получили 14 человек.