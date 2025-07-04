Вспышка кишечной инфекции произошла на боксерском турнире в Иркутской области

Шестеро участников юниорского турнира по боксу в Слюдянке заразились неизвестной кишечной инфекцией, трое из них попали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Ведомство организовало проверку, взяло пробы воды, продуктов и биоматериала. Расследование продолжается.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее пермские выпускники и их родители массово отравились после празднования в банкетном зале White Hall. Симптомы кишечной инфекции возникли не менее чем у 60 человек. Вероятно, речь идет о некоем вирусе или бактерии, поскольку все присутствующие ели одно и то же, но многие избежали последствий.