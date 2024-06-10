Руководство «Баварии» раскритиковало переход нападающего Мбаппе в «Реал»

Спортивный директор немецкой «Баварии» Макс Эберль высказал свое мнение по поводу трансфера нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». Об этом сообщил Suddeutsche Zeitung .

«Всегда можно стать более жадным к деньгам, но каждый, кто жаден к деньгам, постепенно станет гвоздем в крышке гроба футбола», — заявил представитель ФК.

Напомним, Мбаппе заключил соглашение с клубом на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Пари Сен-Жермен», добавил RT.