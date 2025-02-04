«Петербургский дневник»: тренера Семака чаще других упоминали в СМИ в 2024 году

Газета «Петербургский дневник» совместно с аналитической системой «Медиалогия» составили рейтинг самых цитируемых в СМИ петербургских спортсменов в 2024 году.
Первое место занял Сергей Семак, наставник футбольного клуба «Зенит». Его упоминали более 72 280 раз. На второй и третьей строчках расположились новобранцы команды — Александр Соболев (48 827) и Максим Глушенков (48 484).
Следом идут главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг (43 044), экс-капитан «Зенита» Андрей Аршавин (30 963), полузащитник команды Вендел (28 953), Клаудиньо (25 658), хоккеист Евгений Кузнецов (25 451), боксер Дмитрий Бивол (21 953), Дуглас Сантос (19 067).
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