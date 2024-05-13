Мастер спорта Стрепетов: матч с ЦСКА еще раз высветил недостатки в игре «Зенита» | 360°

Спорт 13 мая 2024, 16:35 Мастер спорта Стрепетов: матч с ЦСКА еще раз высветил недостатки в игре «Зенита»

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«Зенит» проиграл ЦСКА со счетом 0:1 в домашнем матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч с московским клубом еще раз высветил недостатки в игре петербургской команды, сообщил мастер спорта Алексей Стрепетов «Петербургскому дневнику».

«Не сработал вариант выхода с первых минут Кассьерры и Сергеева. Даже с двумя форвардами не удалось сыграть в атакующий футбол», — подчеркнул он.

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Стрепетов также отметил, что игрокам «Зенита» не хватает самоотдачи. Сейчас петербургской команде нужно выиграть оба матча в чемпионате и надеяться на осечку «Динамо» в Краснодаре, добавил он.