Мастер спорта Стрепетов: матч с ЦСКА еще раз высветил недостатки в игре «Зенита» | 360°

13 мая 2024, 16:35
Мастер спорта Стрепетов: матч с ЦСКА еще раз высветил недостатки в игре «Зенита»
«Зенит» проиграл ЦСКА со счетом 0:1 в домашнем матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч с московским клубом еще раз высветил недостатки в игре петербургской команды, сообщил мастер спорта Алексей Стрепетов «Петербургскому дневнику».
«Не сработал вариант выхода с первых минут Кассьерры и Сергеева. Даже с двумя форвардами не удалось сыграть в атакующий футбол», — подчеркнул он.
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Стрепетов также отметил, что игрокам «Зенита» не хватает самоотдачи. Сейчас петербургской команде нужно выиграть оба матча в чемпионате и надеяться на осечку «Динамо» в Краснодаре, добавил он.
Российская Премьер-Лига
Футбол
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