Врач Дмитровской больницы поучаствовала во всероссийской конференции

Врач-педиатр, специалист функциональной диагностики и консультант по грудному вскармливанию Дмитровской больницы Ирина Егорова стала спикером на всероссийской образовательной конференции «Мама знает» в Доброграде. Она представила доклады о детском здоровье и сложности грудного вскармливания.

В конференции приняли участие медицинские специалисты со всей России. Крупное мероприятие традиционно становится площадкой для обмена опытом в области материнства и детства.

Дмитровскую больницу представила Инна Егорова, которая рассказала про детское здоровье, методики установления лактации и преодоления сложностей грудного вскармливания, интерпретацию ЭКГ у детей.

«Участие в таком масштабном мероприятии и представление Дмитровского округа было для меня огромной честью. Конференция предоставила ценную возможность познакомиться с ведущими специалистами из крупных медицинских центров, а также пройти тренинг по коммуникации и юридической грамотности», — поделилась впечатлениями Ирина Михайловна.

Доклады Инны Егоровой вызвали большой интерес. Актуальной оказалась тема грудного вскармливания. Все больше мам в этой области сталкиваются с проблемами и нуждаются в квалифицированной поддержке специалистов.

Участие в конференции позволило внедрить полученные знания в работу Дмитровской больницы. Инна Егорова отметила, это позволит оказывать пациентам помощь с применением современных инновационных методик исследования и лечения, повысить качество обслуживания, что благоприятно отразится на здоровье жителей муниципалитета.

«Здравоохранение является одним из ключевых приоритетов развития нашего округа. Мы постоянно работаем над тем, чтобы медицинская помощь становилась доступнее и качественнее для каждого жителя. Поддерживаем инициативы медицинских работников по внедрению новых методик лечения и диагностики. Важно, чтобы наши врачи имели возможность развиваться профессионально и применять современные подходы в работе с пациентами», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.