Открытый урок о начале Курской битвы прошел в школе № 29 в Химках

В открытом уроке приняли участие фехтовальщики из Спортивной школы олимпийского резерва, их родители, педагоги и ветераны. Им рассказали о начале Курской битвы в 1943 году.

С приветственным словом к участникам обратилась директор школы, муниципальный депутат Наталья Каныгина.

«Такие уроки — это живая связь времен, возможность для детей и подростков глубже понять, какой ценой далась Победа и какой вклад в нее внесли предыдущие поколения. Мы не должны забывать свою историю. Она дает нам силы, учит стойкости и воспитывает гражданскую ответственность», — отметила Наталья Каныгина.

Открытый урок провели Иван Белогуров и Наталья Макеева — Заслуженный мастер спорта России, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы по фехтованию. Они рассказали о том, что Курская битва стала одним из самых масштабных сражений за все время Второй мировой войны и переломным моментом в борьбе с фашизмом. Здесь Красной армии удалось перейти к наступлению.

Почетным гостем открытого урока стал ветеран боевых действий в Афганистане Антон Фирсов. Он отметил, что сегодня солдаты вновь отстаивают интересы Родины, как и 80 лет назад. Сейчас важно, чтобы молодежь гордилась защитниками.

«Сегодня как никогда важно сохранять историческую правду, передавать ее молодому поколению и укреплять дух любви к своей стране. Патриотическое воспитание — это инвестиция в будущее России, в его надежные поколения», — поддержала слова ветерана муниципальный депутат Ирина Спирина.

В конце прошло показательное выступление фехтовальщиков — юных спортсменов, которые не только показывают высокие достижения в спорте, но и участвуют в общественной и патриотической жизни округа.

Открытый урок стал частью патриотической программы «Успех в единстве поколений», которая реализуется в Химках с 2024 года. Муниципальный депутат Валентин Герасимов напомнил, что цель инициативы — объединить поколения вокруг любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.