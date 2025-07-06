Лекция ко дню присоединения Астраханского ханства к России прошла в Химках

В Химках провели патриотические мероприятия ко дню присоединения Астраханского ханства к России. Одно из них прошло в дошкольном отделении образовательного учреждения «Флагман».

В мероприятии принял участие муниципальный депутат, директор школы Евгений Иноземцев. Он рассказал о значимом событии в истории России.

«Присоединение Астраханского ханства к России в 1556 году после военной кампании обеспечило стране выход к Каспийскому морю. Также это укрепило южные границы и открыло путь для расширения на Кавказ и в Среднюю Азию. Это позволило контролировать важные торговые пути и повысило влияние России в регионе», — сказал Евгений Иноземцев.

Еще одно мероприятие прошло на предприятии по изготовлению мебели. В нем приняли участие сотрудники, член химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин и муниципальный депутат Надежда Смирнова.

«Несомненно важно помнить такие события и их героев. Сегодня мы всячески помогаем нашим бойцам спецоперации, который изо дня в день защищают границы нашего государства. Я отметила благодарственным письмом сотрудников предприятия, которые оказывают всяческую помощь военнослужащим. Также вручила партийный билет активисту, который стал частью партии „Единая Россия“. Вместе мы сможем многое!» — поделилась Надежда Смирнова.

Патриотическое мероприятие стало частью программы «Успех в единстве поколений», которая реализуется в Химках с 2024 года. Муниципальный депутат Артур Каримов напомнил, что в рамках инициативы проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками СВО.