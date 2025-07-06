Депутат Инна Монастырская из Химок поучаствовала в форуме детских школ искусств

Муниципальный депутат Инна Монастырская приняла участие в конференции-форуме детских школ искусств Центрального федерального округа в Липецке. Мероприятие объединило профессионалов в своей области — представителей Министерства культуры России, руководителей школ, специалистов художественного образования и органов власти.

Директор ДШИ в Химках Инна Монастырская представила учреждение на форуме.

«Когда собираются профессионалы, объединенные одной миссией, рождаются не просто идеи, а конкретные решения. Подобные форумы дают мощный импульс дальнейшему развитию системы художественного образования. Я горжусь тем, что ЦДШИ вносит вклад в формирование культурного потенциала нашей страны», — отметила Инна Монастырская.

Конференция создана для развития системы художественного образования в России и укрепления профессиональных связей между школами искусств Центрального федерального округа. Четверть всей инфраструктуры художественного образования в России располагается в ЦФО, а Московская область занимает в этой системе лидирующую позицию.

«Такие встречи дают не только знания, но и уверенность в будущем нашей системы образования. Они наполняют верой, что наше общее дело очень важное и нужное. Конференция еще раз доказала: несмотря на все вызовы времени, искусство продолжает объединять, вдохновлять и воспитывать. А преподаватели и руководители ДШИ делают все возможное, чтобы новые поколения росли в атмосфере культуры, красоты и творческой свободы» — подчеркнула Инна Монастырская.

Муниципальный депутат Ирина Спирина напомнила, что в Химках с 20 августа по 30 сентября пройдет дополнительный набор в детские школы искусств на новый учебный год. Записать ребенка можно на сайте Госуслуг.