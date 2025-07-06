Зоозащитники Сургута пожаловались на держащего льва на участке блогера Магомедова

Сургутский блогер Магомедов вступил в спор с зоозащитниками из-за своего льва

Блогер Амирхан Магомедов из Сургута попал под атаку зоозащитников из-за живущего на его участке льва. Активисты заявили, что владелец держит хищника в сарае и недостаточно кормит, из-за чего животное покрылось язвами. Все обвинения в неадекватном содержании питомца владелец льва в комментарии Ura.ru опроверг.

Он пояснил, что взял питомца еще котенком и оборудовал для него бытовку, где поддерживает комфортную температуру и поставил камеру, чтобы следить за состоянием льва в свое отсутствие.

«То, что он питается каким-то кошачьим кормом и покрыт язвами, откровенная клевета. Лев — хищник, он не может не питаться мясом», — заявил Магомедов.

Блогер добавил, что принял решение отправить льва в зоопарк и сейчас ищет подходящее учреждение, чтобы иметь возможность навещать питомца. Он подчеркнул, что к нему неоднократно приезжали специалисты надзорных ведомств, претензий у них не возникло ни к документам, ни к содержанию зверя.

В пресс-службе регионального главка МВД заявили, что начали проверку по жалобам горожан на содержание хищника в неволе.

В середине мая правительство обновило перечень животных, запрещенных к содержанию в домах и квартирах россиян. В реестр попали ядовитые кобры, скорпионы, пауки, львы, тигры, леопарды, снежные барсы, рыси, все виды приматов, моржи, тюлени и скаты.