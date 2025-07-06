Аэропорт Пулково заработал в штатном режиме

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге стал принимать и отправлять самолеты в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

По состоянию на 12:00 22 рейса задержали более чем на четыре часа. Прибытие еще одного ожидается с запасного аэродрома.

Всего в воскресенье, 6 июля, запланировано выполнение 571 рейса, 100 из этого числа — международные.

Оперативный штаб аэропорта работает над восстановлением расписания.

Накануне вечером Пулково временно приостановил работу. Массовые задержки вылетов также были в Москве и Нижнем Новгороде. По данным Минтранса, больше всего задержанных и отмененных рейсов пришлось на Шереметьево.