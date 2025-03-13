Кастаньо покинул «Краснодар» и перешел в аргентинский «Ривер Плейт»
Полузащитник Кевин Кастаньо, который играл за «Краснодар», теперь будет выступать за аргентинский клуб «Ривер Плейт». «Быки» сообщили о переходе официально, написала «Свободная пресса».
Игрок сборной Колумбии обошелся новой команде в 9,5 миллиона долларов. О длительности контракта и его условиях пока ничего не известно.
Напомним, что год назад Кастаньо перешел из мексиканского клуба «Крус Асуль» в «Краснодар». Сумма трансфера тогда составила семь миллионов евро.
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