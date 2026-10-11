Экс-чемпион мира по боксу Вильфредо Гомес умер в 69 лет в больнице Пуэрто-Рико
Умер бывший чемпион мир по боксу в трех категориях Вильфредо Гомес
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях и член Международного зала славы бокса Вильфредо Гомес умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса Пуэрто-Рико.
Там подчеркнули, что его успехи вдохновили многих молодых людей заняться боксом и положили начало новой национальной спортивной традиции.
«Легендарный чемпион, национальный герой и вечное наследие. Покойся с миром, Вильфредо „Базука“ Гомес!» — заявили в пресс-службе.
Сын боксера Вильфредо Гомес — младший в комментарии изданию ESPN заявил, что отец две недели назад попал в больницу из-за проблем с дыханием. Он подчеркнул, что до своего юбилея спортсмен не дожил 19 дней.
Вильфредо Гомес стал первым представителем Пуэрто-Рико, который победил на мировом чемпионате по боксу среди любителей в 1974 году.
Он выступал в трех весовых категориях: легчайшей, полулегкой и второй полулегкой. В категории до 55,2 килограмма он удерживал титул почти шесть лет, 17 раз защитив пояс нокаутом.
На профессиональном ринге Гомес одержал 44 победы (42 — нокаутом), потерпел три поражения, а еще один бой завершил вничью.
Спортивную карьеру боксер завершил в 1987 году, одержав победу техническим нокаутом во втором раунде над Марио Салазаром. В июле 2018 года Гомеса внесли в Международный зал славы бокса.