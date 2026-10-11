Экс-чемпион мира по боксу Вильфредо Гомес умер в 69 лет в больнице Пуэрто-Рико

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях и член Международного зала славы бокса Вильфредо Гомес умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса Пуэрто-Рико.

Там подчеркнули, что его успехи вдохновили многих молодых людей заняться боксом и положили начало новой национальной спортивной традиции.

«Легендарный чемпион, национальный герой и вечное наследие. Покойся с миром, Вильфредо „Базука“ Гомес!» — заявили в пресс-службе.

Сын боксера Вильфредо Гомес — младший в комментарии изданию ESPN заявил, что отец две недели назад попал в больницу из-за проблем с дыханием. Он подчеркнул, что до своего юбилея спортсмен не дожил 19 дней.

Вильфредо Гомес стал первым представителем Пуэрто-Рико, который победил на мировом чемпионате по боксу среди любителей в 1974 году.

Он выступал в трех весовых категориях: легчайшей, полулегкой и второй полулегкой. В категории до 55,2 килограмма он удерживал титул почти шесть лет, 17 раз защитив пояс нокаутом.

На профессиональном ринге Гомес одержал 44 победы (42 — нокаутом), потерпел три поражения, а еще один бой завершил вничью.

Спортивную карьеру боксер завершил в 1987 году, одержав победу техническим нокаутом во втором раунде над Марио Салазаром. В июле 2018 года Гомеса внесли в Международный зал славы бокса.