Песков назвал фигуристку Валиеву сильной спортсменкой

Фигуристка Камила Валиева преодолела большие трудности и сможет справится с новыми. Об этом РИА «Новости» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он назвал российскую фигуристку сильной девушкой и фигуристкой. По его словам, Валиева с честью и достоинством прошла через большие трудности.

«Она очень сильная девушка, очень сильная спортсменка. <…> И я уверен, что она и это тоже преодолеет», — подчеркнул Песков.

Ранее международный союз конькобежцев отозвал нейтральный статус у нескольких российских фигуристов, в том числе у Валиевой. Это произошло после индивидуальной оценки. Специалисты решили, что спортсмены якобы больше не соответствуют критериям организации для выступления.

Валиева является серебряным призером чемпионата России, чемпионкой мира среди юниоров, победительницей Финала юниорской серии Гран-при ISU, а также двух этапов взрослой серии Гран-при ISU.