Трехкратным чемпионом мира по гиревому спорту впервые стал офицер РВСН

Майор Ракетных войск стратегического назначения Дмитрий Турищев трижды завоевал золото чемпионата мира по гиревому спорту. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Турищев стал первым представителем РВСН, который трижды одержал победу в этом виде спорта. Соревнования прошли в Нью-Дели, Дмитрий выступал в весовой категории свыше 95 килограммов и набрал 348 очков.

Ранее майор занимал первое место в 2023 и 2025 годах. Успех офицера разделили и его воспитанники.

Ранее многократный чемпион России по легкой атлетике, мастер спорта международного класса Владимир Никитин из Подмосковья выиграл золото чемпионата России по шоссейному бегу на 10 километров.