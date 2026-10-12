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    Около 10 тысяч человек стали участниками «Красно-белого забега» в Москве

    Порядка 10 тысяч любителей бега стали участниками большого старта на домашней арене «Спартака». «Красно-белый» забег прошел в Москве.

    Екатерина Карягина
    Фото: Екатерина Карягина

    Желающим провести время с пользой предложили две дистанции — пять и десять километров. Впервые в программу также включили чемпионат России по бегу по шоссе на 10 километров, в котором приняли участие представители элиты бегового спорта. Для самых юных спортсменов организовали отдельные старты.

    Виктор Жуков
    Фото: Виктор Жуков

    «Посмотрел на лица всех тех, кто присутствует. Довольно прохладный день, но они счастливы, они довольны! Я думаю, что такие мероприятия — они незабываемые! Эхо от этого мероприятия еще долго будет раздаваться», — поделился двукратный Чемпион СССР, восьмикратный чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка страны, мастер спорта международного класса, Заслуженный тренер России Олег Романцев.

    Федор Успенский
    Фото: Федор Успенский

    Кульминацией мероприятия стало проведение чемпионата России по бегу по шоссе на 10 километров. За победу боролись 34 атлета. Задавать темп участникам помогали звезды спорта — от олимпийских чемпионов до известных футболистов.

    «У меня выработана футболом вот эта способность — разговаривать на бегу, даже если ты бежишь быстро. И мотивационные речи интересны людям. Кто-то задержался по темпу, чтобы послушать, кто-то наоборот — максимум из себя выжал. И это очень классно, потому что ты можешь поделиться опытом: люди это воспринимают и после этого благодарят», — рассказал экс-капитан сборной России по футболу, ультрамарафонец Алексей Смертин.

    «Красно-белый забег» приурочили к 35-летию компании «Лукойл». Состязания организовали при поддержке компании, Департамента спорта Москвы и Всероссийской федерации легкой атлетики.

    Видео: 360.ru