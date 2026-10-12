Около 10 тысяч человек стали участниками «Красно-белого забега» в Москве

Желающим провести время с пользой предложили две дистанции — пять и десять километров. Впервые в программу также включили чемпионат России по бегу по шоссе на 10 километров, в котором приняли участие представители элиты бегового спорта. Для самых юных спортсменов организовали отдельные старты.

«Посмотрел на лица всех тех, кто присутствует. Довольно прохладный день, но они счастливы, они довольны! Я думаю, что такие мероприятия — они незабываемые! Эхо от этого мероприятия еще долго будет раздаваться», — поделился двукратный Чемпион СССР, восьмикратный чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка страны, мастер спорта международного класса, Заслуженный тренер России Олег Романцев.

Кульминацией мероприятия стало проведение чемпионата России по бегу по шоссе на 10 километров. За победу боролись 34 атлета. Задавать темп участникам помогали звезды спорта — от олимпийских чемпионов до известных футболистов.

«У меня выработана футболом вот эта способность — разговаривать на бегу, даже если ты бежишь быстро. И мотивационные речи интересны людям. Кто-то задержался по темпу, чтобы послушать, кто-то наоборот — максимум из себя выжал. И это очень классно, потому что ты можешь поделиться опытом: люди это воспринимают и после этого благодарят», — рассказал экс-капитан сборной России по футболу, ультрамарафонец Алексей Смертин.

«Красно-белый забег» приурочили к 35-летию компании «Лукойл». Состязания организовали при поддержке компании, Департамента спорта Москвы и Всероссийской федерации легкой атлетики.