Главный тренер ЦСКА Николич: матч с «Краснодаром» — хорошая игра для начала сезона
Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич прокомментировал итоги матча Куба России против «Краснодара». Об этом сообщил «Спорт», проект сайта kp.ru, со ссылкой на пресс-службу ФК.
Напомним, соперничество завершилось победой футболистов с Кубани.
«Хорошая игра для начала сезона — особенно учитывая, что это кубковая встреча, где у обеих команд было много замен», — высказался наставник.
По его словам, сам матч отличался динамикой и интенсивностью. Николич выразил благодарность болельщикам армейцев.