Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич прокомментировал итоги матча Куба России против «Краснодара». Об этом сообщил «Спорт», проект сайта kp.ru , со ссылкой на пресс-службу ФК.

Напомним, соперничество завершилось победой футболистов с Кубани.

«Хорошая игра для начала сезона — особенно учитывая, что это кубковая встреча, где у обеих команд было много замен», — высказался наставник.

По его словам, сам матч отличался динамикой и интенсивностью. Николич выразил благодарность болельщикам армейцев.