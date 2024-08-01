Главный тренер ЦСКА Николич: матч с «Краснодаром» — хорошая игра для начала сезона

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич прокомментировал итоги матча Куба России против «Краснодара». Об этом сообщил «Спорт», проект сайта kp.ru, со ссылкой на пресс-службу ФК.

Напомним, соперничество завершилось победой футболистов с Кубани.

«Хорошая игра для начала сезона — особенно учитывая, что это кубковая встреча, где у обеих команд было много замен», — высказался наставник.

По его словам, сам матч отличался динамикой и интенсивностью. Николич выразил благодарность болельщикам армейцев.

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