Подмосковные дзюдоисты выиграли 3 медали на первенстве Европы

Подмосковные спортсмены выиграли три медали на первенстве Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Они завоевали одно серебро и две бронзы.

Как рассказали в региональном Минспорте, Тимур Алиев из Щелкова выиграл серебряную медаль в схватке с соперником из Грузии.

В категории до 50 килограммов бронзу получил Илья Топтыгин. Третье место также занял Артур Саркисян из Химок.

Всего дзюдоисты российской сборной выиграли 13 медалей. Страна заняла второе место, уступив Франции.

​Первенство проходило в столице Северной Македонии городе Скопье.