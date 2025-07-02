Подмосковные дзюдоисты выиграли 3 медали на первенстве Европы
Подмосковные спортсмены выиграли три медали на первенстве Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Они завоевали одно серебро и две бронзы.
Как рассказали в региональном Минспорте, Тимур Алиев из Щелкова выиграл серебряную медаль в схватке с соперником из Грузии.
В категории до 50 килограммов бронзу получил Илья Топтыгин. Третье место также занял Артур Саркисян из Химок.
Всего дзюдоисты российской сборной выиграли 13 медалей. Страна заняла второе место, уступив Франции.
Первенство проходило в столице Северной Македонии городе Скопье.
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