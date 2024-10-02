Глава ВФП Сальников заявил о планах баллотироваться в руководящие органы новой федерации

В РФ решили создать единую федерацию по водным видам спорта. Соответствующая процедура состоится 31 октября. Об этом рассказал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников «Спорту», проекту сайта KP.RU .

Глава ВФП заявил, что намерен баллотироваться в руководящие органы организации.

«А как это все будет оформлено, я вам сейчас не скажу», — отметил Сальников.

По его словам, федерации, которые войдут в новое объединение, останутся на своих местах. Подразделения также сохранятся.