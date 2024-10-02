Глава ВФП Сальников заявил о планах баллотироваться в руководящие органы новой федерации

В РФ решили создать единую федерацию по водным видам спорта. Соответствующая процедура состоится 31 октября. Об этом рассказал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников «Спорту», проекту сайта KP.RU.
Глава ВФП заявил, что намерен баллотироваться в руководящие органы организации.
«А как это все будет оформлено, я вам сейчас не скажу», — отметил Сальников.
По его словам, федерации, которые войдут в новое объединение, останутся на своих местах. Подразделения также сохранятся.
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