Новая техника для нейрохирургических операций поступила в больницу Сергиева Посада

Сергиево-Посадская центральная больница значительно усилила свои нейрохирургические возможности благодаря поступлению современного медицинского оборудования. В распоряжении врачей появились высокотехнологичный микроскоп, эндоскопическая стойка и навигационная станция с функцией нейровизуализации.

Общие затраты на оснащение операционной составили около 70 миллионов рублей.

«Система нейровизуализации, при помощи цифрового анализа снимков КТ и МРТ пациента, прокладывает нам самый безопасный маршрут доступа к головному мозгу для наиболее оперативного и эффективного выполнения операции. Нейрохирургический микроскоп необходим для улучшения визуализации и точности проводимых операций на мелких сосудах головного мозга, а также для уменьшения травматизации», — пояснил нейрохирург Амрах Магеррамов.

Эндоскопическая стойка, в свою очередь, позволяет проводить операции на головном мозге через небольшие разрезы.

В больнице в этом году уже выполнили экстренное вмешательство по удалению опухоли мозга на фоне кровоизлияния.

Закупка аппаратуры стала возможной благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева.