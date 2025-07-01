Кондиционеры обвинили в рекордной жаре в Европе

Жители стран Европы развернули кампанию против массового использования кондиционеров. Их назвали одной из причин, ускоряющих глобальное потепление. Об этом сообщил журнал Forbes .

«Использование кондиционеров <…> значительно повышает температуру наружного воздуха и становится винтиком в порочном механизме глобального потепления», — написали журналисты.

В качестве примера автор статьи привел французские города Париж и Лион, где отключение всех кондиционеров одновременно привело бы к похолоданию на два градуса.

Кроме того, их использование увеличивает потребление электроэнергии. Счета за электричество европейцев, использующих кондиционер около четырех часов в день, увеличиваются на 15% в месяц.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что аномальная жара, обрушившаяся на Западную Европу, достигнет своего пика в ближайшие дни. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пояснил, что перегрев Мирового океана уже несколько месяцев сохраняет рекордно высокие температуры. В связи с этим в Австралии и Европе ближайшие месяцы станут самыми жаркими в истории.