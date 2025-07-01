Овчинский пригласил москвичей выбрать лучший строительный проект города

Голосование в конкурсе «Лучший реализованный проект в области строительства» открылось для москвичей в проекте «Активный гражданин» с 1 июля. Жители столицы в 26-й раз получили возможность определить лучший проект года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что на выбор горожанам представили около 40 значимых проектов, введенных в эксплуатацию в 2024 году. Речь идет как о масштабных градостроительных комплексах, так и о точечных решениях по благоустройству.

Победителям голосования вручат награды на торжественной церемонии в преддверии Дня строителя.

«Конкурс уже четверть века задает высочайшие стандарты в строительной отрасли. Но сегодня как никогда важно их соответствие ожиданиям самих жителей. Поэтому мы приглашаем каждого москвича принять участие в голосовании — ваш выбор поможет определить народные ориентиры для дальнейшего развития столицы. Миллионы горожан смогут оценить, какие строительные проекты действительно делают наш город комфортнее, современнее и красивее», — привела заявление Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Участники голосования смогут ознакомиться с фотографиями, названиями и адресами реализованных проектов в «Активном гражданине». Принять участие в выборе победителей смогут все владельцы учетных записей на портале mos.ru.

Каждый проголосовавший получит баллы городской программы лояльности «Миллион призов», которые можно использовать для получения товаров и услуг от компаний-партнеров или направить на благотворительность.

Итоги народного голосования подведут в августе. Они станут дополнением к оценкам городской комиссии. Подробная информация и проекты прошлых лет доступны на официальном сайте конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства».