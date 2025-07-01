Подмосковные тяжелоатлеты выиграли 4 медали на международных соревнованиях

Подмосковные спортсмены в составе сборной России выиграли четыре медали на международных соревнованиях по тяжелой атлетике. Они завоевали одно серебро и три бронзы.

Как рассказали в региональном Минспорте, серебро завоевала Евгения Гусева из Люберец. Она выступала в весовой категории 71 килограмм и заняла второе место с результатом 216 килограммов в сумме двоеборья.

Виктория Кузьмина, Виктория Орлова и Максим Могучев стали бронзовыми призерами.

В результате турнира сборная заняла первое место в общекомандном зачете, получив семь золотых, четыре серебряных и пять бронзовых медалей.

Соревнования «Кубок сильнейших спортсменов» прошли в Москве с 26 по 28 июня. В них участвовали представители России, Белоруссии, Венесуэлы и Кубы.