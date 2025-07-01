Жителя Набережных Челнов заподозрили в покушении на убийство бойца «Спарты»

Жителя Набережных Челнов задержали по подозрению в покушении на убийство участника добровольческого батальона «Спарта» по заданию СБУ. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ по Татарстану.

«Установлено, что 51-летний житель Набережных Челнов в 2022 году по собственной инициативе взял на себя обязательства оказывать различную помощь украинскому террористическому режиму в деятельности, направленной против безопасности РФ», — заявили в ведомстве.

СБУ приказала россиянину вести разведывательно-подрывную деятельность, собирать данные об инфраструктуре и ОПК, отправлять информацию кураторам.

Кроме того, подозреваемый по заданию украинских спецслужб начал следить за военным в составе добровольческого батальона «Спарта». Он рассказывал кураторам о местоположении бойца и его перемещениях, фотографировал место жительство и машину мужчины. Эти данные СБУ намеревались использовать для убийства военного.

В итоге против жителя Набережных Челнов возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Ранее двоих жителей Крыма арестовали по этой же статье. Они передавали украинским кураторам данные о военной технике России.