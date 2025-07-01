Подростка из Рязанской области задержали за подготовку теракта в мечети

Сотрудники правоохранительных органов задержали 16-летнего подростка из Рязанской области за подготовку теракта. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По данным от его источников, задержанный — первокурсник местного техникума — хотел поджечь мечеть Аль-Сахаба, для чего сам изготовил коктейли Молотова. Против него возбудили уголовное дело.
В апреле в Симферополе арестовали 18-летнего неонациста, который входил в запрещенную в России террористическую организацию и готовил поджог одной из крымских мечетей. Для этого он нашел в республике единомышленников и приготовил зажигательные смеси, однако совершить преступление не успел.
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