Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов предложил увеличить состав Российской премьер-лиги до 18 команд на общем собрании клубов. Геркус отметил, что многие крупные города страны пока не представлены в чемпионате.

По его мнению, клубы Лиги PARI должны заранее понимать перспективы выхода в высший дивизион. Также потребуется пересмотреть премиальную систему. Переход на 18 участников Геркус назвал серьезным шагом, а вариант с 20 командами — слишком радикальным.

Геркус подчеркнул, что новички должны усиливать турнир, иметь амбиции, стадионы и болельщиков. В качестве примера он привел «Ротор», отметив поддержку зрителей, неплохие бюджеты и футбольные школ ы у подобных клубов. По его мнению, им нужно помогать с подготовкой к повышению в классе.