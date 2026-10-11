Российский фигурист исполнил уникальную комбинацию на турнире в Казахстане

Лутфуллин первым показал комбинацию из четверного тулупа и двух тройных акселей

Российский фигурист Глеб Лутфуллин первым в мире исполнил комбинацию из четверного тулупа и двух тройных акселей на турнире «Мемориал Дениса Тена» в Казахстане. Об этом спортсмен рассказал в интервью «Матч ТВ».

За произвольную программу Лутфуллин получил 181,44 балла и занял второе место. По сумме двух программ он набрал 277,23 балла.

«Оцениваю выступление хорошо, все здорово, крутая атмосфера. Была задача кататься чисто, не получился только флип. Исполнил каскад, который, по‑моему, самый дорогой в истории. Этому рад больше всего», — сказал фигурист.

Все места на пьедестале мужского турнира заняли представители РФ. Победу одержал Владислав Дикиджи, набравший 312,79 балла. Он установил рекорды России в произвольной программе и по сумме баллов.

В женском одиночном катании победительницей стала Александра Игнатова (Трусова). Впервые с октября 2021 года она завоевала первое место в международных соревнованиях.