Подмосковная фигуристка Елена Костылева взяла золото на первенстве России

Представительница Московской области Елена Костылева победила на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона.

Подмосковная спортсменка выполнила тройной аксель и три четверных прыжка: четверной тулуп, сольный сальхов и сальхов в комбинации с двумя двойными акселями.

«Эмоции зашкаливают, я даже не знаю, как этим поделиться. Очень рада, что смогла так откатать и показать прокат, как на тренировке. Близко к идеалу, но не идеально. Есть что дорабатывать. Пока что это главный мой успех в карьере», — пподелилась впечатлениями Костылева.

Елена Костылева представляет Училище олимпийского резерва № 1 Московской области, а также Академию фигурного катания «Ангелы Плющенко». Напомним, в произвольной программе в одиночном катании на первенстве России выступили 18 спортсменок. Турнир проходил в Саранске в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».