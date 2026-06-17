Зеркальный удар. Рудковская пообещала слить компромат на Тутберидзе — что скрывает тренер?

Многолетнее противостояние между Этери Тутберидзе и командой Евгения Плющенко, кажется, вышло на новый уровень. Поводом стало новое интервью Этери, в котором она не стала сглаживать углы и жестко высказалась о методах коллег, переманивании спортсменов и лично о супруге Плющенко, продюсере Яне Рудковской. Ответ не заставил себя ждать — жена чемпиона ответила жестким манифестом, в котором обвинила оппонентку в лицемерии и пригрозила обнародовать компрометирующие факты, если та посмеет тронуть ее семью. Подробности — в материале 360.ru.

Новый виток старой войны У Тутберидзе — давний конфликт с Плющенко и его супругой. Одним из основных моментов, положивших начало войне, стал переход спортсменов из одного штаба в другой. На этот шаг, например, решились Александра Трусова и Алена Косторная, после чего Этери обвинила Рудковскую в умышленном хантинге готовых фигуристов. В качестве доказательств тренер тогда опубликовала скриншоты тайной переписки Яны с Алиной Загитовой, разлетевшиеся по всем СМИ. В ответ на это Плющенко заявлял, что спортсменки сами бегут от Этери Георгиевны из-за ее якобы чрезмерно жестких методов. В последнее время казалось, что противостояние затихло. Однако появление Тутберидзе в качестве гостьи шоу ALEKO in my bag мгновенно привлекло к себе массу внимания — прославленный тренер нечасто соглашается на интервью и еще реже говорит о личном. По задумке проекта, гостья показывала содержимое своей сумочки и немного рассказывала о себе. Этери говорила о собственной профессии, отношениях с мужчинами и любви к дочери. Но без упоминания Плющенко все-таки не обошлось.

Фото: РИА «Новости»

О переманивании спортсменов В эфире шоу Этери снова вернулась к наболевшей теме переманивания звезд фигурного катания. Она подчеркнула, что всегда выступала за этику в отношениях между тренерами. «Всем хочется что-то попробовать, я сама в спорте сменила очень много тренеров по разным обстоятельствам. Но спортсмен должен прийти к этому сам. Я не переношу, когда переманивают, когда к этому подводят. Я не переношу, когда говорят: „С тобой не так работают“. Это у меня вызывает агрессию», — сказала тренер. Тутберидзе пояснила, что сторона, занимающаяся хантингом, рискует оказаться в неудачной ситуации, а также завести в нее доверившегося спортсмена.

Не перетягивать спортсменов, не рассказывать, что будет лучше. А ты уверен, что будет лучше, чем было? То есть ты заведомо лжешь. Ты не знаешь, как будет. <…> Ты же только сверху смотришь, не зная, как спортсмена подвели. Может, он сложный в работе. Этери Тутберидзе

По словам знаменитости, сама она никогда не действовала подобными методами. Этери подчеркнула, что не перетягивала и Арину Парсегову — та сама попросилась к ней в команду.

Фото: РИА «Новости»

О скандальном высказывании в адрес Плющенко Во время интервью вспомнили и нашумевший эфир шоу «Пусть говорят» 2021 года, где Тутберидзе спросили о конкуренции с Плющенко. Тогда она перебила ведущего Дмитрия Борисова вопросом: «А он есть?» Эти слова вызвали бурю негодования у Рудковской. Теперь Этери решила объяснить их смысл. «Я считаю, что на тот момент он (Плющенко. — Прим. ред.) еще не был тренером. Объявить себя тренером — не значит быть им. Я спросила: „А он есть, тренер?“ Не олимпийский чемпион Плющенко, который завоевал множество медалей и состоялся в спорте, и все знают, кто он. А тренер Плющенко. А это уже другой человек», — пояснила она, отметив, что пресса подала эту фразу совсем в ином ключе. Об отношениях с Рудковской Отдельное внимание Тутберидзе уделила отношениям с Рудковской. Она подчеркнула, что не считает нужным участвовать в словесных перепалках, потому что принадлежит к другому миру — не шоу-бизнеса, а спорта.

Почему Яна Рудковская высказывает мнение о жестких методах нашей работы в социальных сетях? Потому что она человек из шоу-бизнеса, она привыкла все комментировать, все высказывать. Все очень шумно должно быть. Почему не отвечаю? Я же не из этой сферы.

По словам Этери, на воспитанников и детей высказывания Рудковской не оказывают никакого влияния. Также они не сказываются и на статистике и результатах ее сильной команды.

Фото: РИА «Новости»

Тутберидзе добавила, что лично контактировала с Яной лишь один раз, но и эта встреча запомнилась стычкой. «У нас было однажды, когда мы проходили мимо, и она прихватила Даниила Марковича (Глейхенгауза. — Прим. ред.) за грудки. Там были камеры, я очень надеялась, что это видео выйдет, но оно, к сожалению, не вышло. Я просто сказала: женщина, отойдите, пожалуйста», — вспомнила гостья шоу ALEKO in my bag. Разгромный ответ Рудковской Ответ Рудковской не заставил себя долго ждать. В своем телеграм-канале продюсер опубликовала развернутое заявление, которое по своему объему и эмоциональному накалу больше напомнило манифест, чем просто комментарий. Супруга Плющенко прошлась по всем основным моментам, затронутым Тутберидзе. Стороны явно трактуют их совершенно по-разному. Начала Яна с ироничного замечания о том, что Этери якобы не поняла сути проекта, гостьей которого стала. Она рассказала, что изначально формат «Что в моей сумочке» был придуман Vogue, он вовсе не предполагал излишних откровений участников. «Уж точно не стоит опускать такую эстетичную тему до уровня желтой прессы и скандальных высказываний. Вы могли не отвечать на конфликтные вопросы, но предали огласке свои мысли и дернули тигра за усы, имея свое собственное рыльце в пушку», — указала Рудковская.

Фото: РИА «Новости»

По ее словам, вместо демонстрации содержимого сумочки Этери занялась разжиганием очередного негатива в системе ФК. Продюсер напомнила, что сама она положительно отзывалась о профессиональной деятельности Тутберидзе в интервью, но уважения в обратную сторону не увидела.

Ваш ответ Дмитрию Борисову про Евгения Плющенко — верх цинизма, надменности и неуважения к труду вашего коллеги. Поэтому тогда я и напомнила вам про вашу спортивную карьеру. Видимо, удар был болезненный, но зеркальный озвученному вами в эфире Первого канала. Яна Рудковская

О переходе Никиты Сарновского Дальше Рудковская перешла к конкретным обвинениям. Она категорически опровергла утверждения Тутберидзе о том, что та якобы не переманивает спортсменов, приведя в пример случай с Никитой Сарновским. «Никита Сарновский: вы же так любите термин „переманивание“, хотя сами этим же и занялись после прыжкового турнира. Через свой тренерский штаб, не дождавшись переходного окна, сообщили нашему тренеру, чтобы он передал Евгению об уходе к вам Никиты и Софии», — написала Рудковская. Кроме того, сам переход супруга Плющенко назвала провальным. По ее словам, после месяца работы с Этери Никита оказался 12-м, хотя обладал всем необходимым для победы.

Фото: РИА «Новости»

«Никита откатал очень плохо. Хотя с его уровнем прыжкового контента (когда он от нас уходил) он мог на одной ноге выиграть у всех, да еще и с большим запасом. Проиграл не он — проиграли вы. После вашей месячной работы Никита стал 12-м», — упрекнула Яна свою оппонентку. Намеки Тутберидзе на несостоятельность Плющенко как тренера Рудковская постаралась опровергнуть, приведя статистику достижений его учеников: победы на этапах Гран-при, медали чемпионатов России и мира в исполнении Александры Трусовой, Софьи Муравьевой, Вероники Жилиной.

Два года подряд вы не берете золото ЧР у девочек в юниорах — два года его выигрывает Лена Костылева с Евгением. <…> Победы нашего клуба были, есть и будут, смею вас уверить. Дальше по этой теме, как вы сами упомянули в интервью, пусть за нас говорят результаты.

О провокации с Глейхенгаузом Отдельно Яна остановилась на случае с Глейхенгаузом, о котором на интервью рассказала Этери. Слова Тутберидзе Рудковская уверенно назвала враньем. «Я шла и вдруг ни с того, ни с сего взяла за грудки здорового мужчину-тренера? Вы серьезно?» — написала продюсер. По ее словам, конфликт произошел после выигранного первого этапа Гран-при, когда вся их команда шла на награждение Трусовой. Проходя мимо команды Этери, Яна услышала вслед некрасивое высказывание, на которое жестко ответила.

Фото: РИА «Новости»

«Со мной была охрана, которая очень удивилась грубейшим словам вашего тренера и даже действительно готова была его взять за грудки, но я их остановила. Это была провокация с вашей стороны в мой адрес», — пояснила Яна. Она добавила, что слов «Женщина, отойдите» не звучало вовсе, и призвала Тутберидзе не сочинять. О принципах Тутберидзе В финале тирады Рудковская потребовала у Тутберидзе уважать труд всех коллег, а не только свой собственный, и пригрозила ей серьезными последствиями, если тренер продолжит публично атаковать ее семью.

Ваш принцип известен: от вас уходят — это предательство, но к вам приходят — вы снизошли. <…> Работают все тренеры, а не только вы. Запомните это и начните уважать и их труд тоже.

Яна подчеркнула: Этери необходимо снять розовые очки, спуститься на землю и перестать жить в параллельной реальности, которую себе якобы организовала. На этот раз, по словам Рудковской, она решила ограничиться разбором полетов, сославшись на то, что оппонентка могла не понять формат передачи, в эфире которой появилась. Следующую ошибку Яна прощать уже не намерена. «При повторении подобной ситуации, если вы еще раз тронете мою семью, все скелеты, коих у вас очень много, посыплются из ваших шкафов», — написала продюсер, поставив точку в этом раунде битвы.