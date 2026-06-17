Зеркальный удар. Рудковская пообещала слить компромат на Тутберидзе — что скрывает тренер?
Многолетнее противостояние между Этери Тутберидзе и командой Евгения Плющенко, кажется, вышло на новый уровень. Поводом стало новое интервью Этери, в котором она не стала сглаживать углы и жестко высказалась о методах коллег, переманивании спортсменов и лично о супруге Плющенко, продюсере Яне Рудковской. Ответ не заставил себя ждать — жена чемпиона ответила жестким манифестом, в котором обвинила оппонентку в лицемерии и пригрозила обнародовать компрометирующие факты, если та посмеет тронуть ее семью. Подробности — в материале 360.ru.
Новый виток старой войны
У Тутберидзе — давний конфликт с Плющенко и его супругой. Одним из основных моментов, положивших начало войне, стал переход спортсменов из одного штаба в другой. На этот шаг, например, решились Александра Трусова и Алена Косторная, после чего Этери обвинила Рудковскую в умышленном хантинге готовых фигуристов.
В качестве доказательств тренер тогда опубликовала скриншоты тайной переписки Яны с Алиной Загитовой, разлетевшиеся по всем СМИ. В ответ на это Плющенко заявлял, что спортсменки сами бегут от Этери Георгиевны из-за ее якобы чрезмерно жестких методов.
В последнее время казалось, что противостояние затихло. Однако появление Тутберидзе в качестве гостьи шоу ALEKO in my bag мгновенно привлекло к себе массу внимания — прославленный тренер нечасто соглашается на интервью и еще реже говорит о личном.
По задумке проекта, гостья показывала содержимое своей сумочки и немного рассказывала о себе. Этери говорила о собственной профессии, отношениях с мужчинами и любви к дочери. Но без упоминания Плющенко все-таки не обошлось.
О переманивании спортсменов
В эфире шоу Этери снова вернулась к наболевшей теме переманивания звезд фигурного катания. Она подчеркнула, что всегда выступала за этику в отношениях между тренерами.
«Всем хочется что-то попробовать, я сама в спорте сменила очень много тренеров по разным обстоятельствам. Но спортсмен должен прийти к этому сам. Я не переношу, когда переманивают, когда к этому подводят. Я не переношу, когда говорят: „С тобой не так работают“. Это у меня вызывает агрессию», — сказала тренер.
Тутберидзе пояснила, что сторона, занимающаяся хантингом, рискует оказаться в неудачной ситуации, а также завести в нее доверившегося спортсмена.
Не перетягивать спортсменов, не рассказывать, что будет лучше. А ты уверен, что будет лучше, чем было? То есть ты заведомо лжешь. Ты не знаешь, как будет. <…> Ты же только сверху смотришь, не зная, как спортсмена подвели. Может, он сложный в работе.
Этери Тутберидзе
По словам знаменитости, сама она никогда не действовала подобными методами. Этери подчеркнула, что не перетягивала и Арину Парсегову — та сама попросилась к ней в команду.
О скандальном высказывании в адрес Плющенко
Во время интервью вспомнили и нашумевший эфир шоу «Пусть говорят» 2021 года, где Тутберидзе спросили о конкуренции с Плющенко. Тогда она перебила ведущего Дмитрия Борисова вопросом: «А он есть?» Эти слова вызвали бурю негодования у Рудковской. Теперь Этери решила объяснить их смысл.
«Я считаю, что на тот момент он (Плющенко. — Прим. ред.) еще не был тренером. Объявить себя тренером — не значит быть им. Я спросила: „А он есть, тренер?“ Не олимпийский чемпион Плющенко, который завоевал множество медалей и состоялся в спорте, и все знают, кто он. А тренер Плющенко. А это уже другой человек», — пояснила она, отметив, что пресса подала эту фразу совсем в ином ключе.
Об отношениях с Рудковской
Отдельное внимание Тутберидзе уделила отношениям с Рудковской. Она подчеркнула, что не считает нужным участвовать в словесных перепалках, потому что принадлежит к другому миру — не шоу-бизнеса, а спорта.
Почему Яна Рудковская высказывает мнение о жестких методах нашей работы в социальных сетях? Потому что она человек из шоу-бизнеса, она привыкла все комментировать, все высказывать. Все очень шумно должно быть. Почему не отвечаю? Я же не из этой сферы.
По словам Этери, на воспитанников и детей высказывания Рудковской не оказывают никакого влияния. Также они не сказываются и на статистике и результатах ее сильной команды.
Тутберидзе добавила, что лично контактировала с Яной лишь один раз, но и эта встреча запомнилась стычкой.
«У нас было однажды, когда мы проходили мимо, и она прихватила Даниила Марковича (Глейхенгауза. — Прим. ред.) за грудки. Там были камеры, я очень надеялась, что это видео выйдет, но оно, к сожалению, не вышло. Я просто сказала: женщина, отойдите, пожалуйста», — вспомнила гостья шоу ALEKO in my bag.
Разгромный ответ Рудковской
Ответ Рудковской не заставил себя долго ждать. В своем телеграм-канале продюсер опубликовала развернутое заявление, которое по своему объему и эмоциональному накалу больше напомнило манифест, чем просто комментарий.
Супруга Плющенко прошлась по всем основным моментам, затронутым Тутберидзе. Стороны явно трактуют их совершенно по-разному.
Начала Яна с ироничного замечания о том, что Этери якобы не поняла сути проекта, гостьей которого стала. Она рассказала, что изначально формат «Что в моей сумочке» был придуман Vogue, он вовсе не предполагал излишних откровений участников.
«Уж точно не стоит опускать такую эстетичную тему до уровня желтой прессы и скандальных высказываний. Вы могли не отвечать на конфликтные вопросы, но предали огласке свои мысли и дернули тигра за усы, имея свое собственное рыльце в пушку», — указала Рудковская.
По ее словам, вместо демонстрации содержимого сумочки Этери занялась разжиганием очередного негатива в системе ФК. Продюсер напомнила, что сама она положительно отзывалась о профессиональной деятельности Тутберидзе в интервью, но уважения в обратную сторону не увидела.
Ваш ответ Дмитрию Борисову про Евгения Плющенко — верх цинизма, надменности и неуважения к труду вашего коллеги. Поэтому тогда я и напомнила вам про вашу спортивную карьеру. Видимо, удар был болезненный, но зеркальный озвученному вами в эфире Первого канала.
Яна Рудковская
О переходе Никиты Сарновского
Дальше Рудковская перешла к конкретным обвинениям. Она категорически опровергла утверждения Тутберидзе о том, что та якобы не переманивает спортсменов, приведя в пример случай с Никитой Сарновским.
«Никита Сарновский: вы же так любите термин „переманивание“, хотя сами этим же и занялись после прыжкового турнира. Через свой тренерский штаб, не дождавшись переходного окна, сообщили нашему тренеру, чтобы он передал Евгению об уходе к вам Никиты и Софии», — написала Рудковская.
Кроме того, сам переход супруга Плющенко назвала провальным. По ее словам, после месяца работы с Этери Никита оказался 12-м, хотя обладал всем необходимым для победы.
«Никита откатал очень плохо. Хотя с его уровнем прыжкового контента (когда он от нас уходил) он мог на одной ноге выиграть у всех, да еще и с большим запасом. Проиграл не он — проиграли вы. После вашей месячной работы Никита стал 12-м», — упрекнула Яна свою оппонентку.
Намеки Тутберидзе на несостоятельность Плющенко как тренера Рудковская постаралась опровергнуть, приведя статистику достижений его учеников: победы на этапах Гран-при, медали чемпионатов России и мира в исполнении Александры Трусовой, Софьи Муравьевой, Вероники Жилиной.
Два года подряд вы не берете золото ЧР у девочек в юниорах — два года его выигрывает Лена Костылева с Евгением. <…> Победы нашего клуба были, есть и будут, смею вас уверить. Дальше по этой теме, как вы сами упомянули в интервью, пусть за нас говорят результаты.
О провокации с Глейхенгаузом
Отдельно Яна остановилась на случае с Глейхенгаузом, о котором на интервью рассказала Этери. Слова Тутберидзе Рудковская уверенно назвала враньем.
«Я шла и вдруг ни с того, ни с сего взяла за грудки здорового мужчину-тренера? Вы серьезно?» — написала продюсер.
По ее словам, конфликт произошел после выигранного первого этапа Гран-при, когда вся их команда шла на награждение Трусовой. Проходя мимо команды Этери, Яна услышала вслед некрасивое высказывание, на которое жестко ответила.
«Со мной была охрана, которая очень удивилась грубейшим словам вашего тренера и даже действительно готова была его взять за грудки, но я их остановила. Это была провокация с вашей стороны в мой адрес», — пояснила Яна.
Она добавила, что слов «Женщина, отойдите» не звучало вовсе, и призвала Тутберидзе не сочинять.
О принципах Тутберидзе
В финале тирады Рудковская потребовала у Тутберидзе уважать труд всех коллег, а не только свой собственный, и пригрозила ей серьезными последствиями, если тренер продолжит публично атаковать ее семью.
Ваш принцип известен: от вас уходят — это предательство, но к вам приходят — вы снизошли. <…> Работают все тренеры, а не только вы. Запомните это и начните уважать и их труд тоже.
Яна подчеркнула: Этери необходимо снять розовые очки, спуститься на землю и перестать жить в параллельной реальности, которую себе якобы организовала.
На этот раз, по словам Рудковской, она решила ограничиться разбором полетов, сославшись на то, что оппонентка могла не понять формат передачи, в эфире которой появилась. Следующую ошибку Яна прощать уже не намерена.
«При повторении подобной ситуации, если вы еще раз тронете мою семью, все скелеты, коих у вас очень много, посыплются из ваших шкафов», — написала продюсер, поставив точку в этом раунде битвы.