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    Ферстаппен обошел Шумахера по числу побед за одну команду

    Фото: РИА «Новости»

    Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен обошел Михаэля Шумахера по числу побед за одну команду в «Формуле-1». Триумф на Гран-при Сингапура стал для спортсмена 73-м в карьере.

    Все свои победы нидерландец одержал за «Ред Булл». У Шумахера — 72 победы за «Феррари».

    Лидером по этому показателю остается Льюис Хэмилтон. Он выиграл 84 гонки за «Мерседес».

    Ферстаппен является четырехкратным чемпионом «Формулы-1». Шумахер становился чемпионом семь раз.

    В сентябре итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли взял Гран-при «Формулы-1» в Испании. Для него эта победа стала восьмой в сезоне. Ферстаппен стал вторым в этой гонке. Тройку лучших замкнул британец Ландо Норрис из «Макларена».

    В июне Ферстаппен разбил болид во время последней попытки на квалификационном заезде восьмого этапа «Формулы-1» в Австрии.

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