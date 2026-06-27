Пилот Red Bull Макс Ферстаппен разбил болид на квалификации Гран-при Австрии

Чемпион мира пилот Red Bull Макс Ферстаппен разбил болид на квалификационном заезде чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Австрии. Об этом сообщили «Вести». .

Авария произошла во время последней попытки на квалификационном заезде восьмого этапа «Формулы -1», болид Ферстаппена влетел в стену.

Квалификационный заезд выиграл британский пилот Mercedes Джордж Расселл. Он показал результат в одну минуту и 6,113 секунды. На втором месте — гонщик Ferrari Шарль Леклер из Монако, от лидера он отстал на 0,236 секунд. Третьим на финиш пришел одноклубник леклера — броитанец Льюис Хэмилтон.

В спринтерской гонке в рамках Гран-при Майами в мае 2026 года убедительную победу одержал пилот команды McLaren Ландо Норрис. Его партнер по команде Оскар Пиастри пришел к финишу вторым. McLaren после серии неудач обеспечил первый дубль в 2026 году.