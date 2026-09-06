Антонелли одержал сенсационную победу на Гран-при «Формулы-1»

Кими Антонелли выиграл Гран-при Италии Формулы-1 после старта с 19-й позиции

Пилот команды «Мерседес» Андреа Кими Антонелли одержал сенсационную победу на домашнем этапе «Формулы-1» в Монце, стартовав с 19-й позиции. Об этом сообщило агентство Reuters .

Молодой спортсмен стал первым за 60 лет представителем Италии, взявшим Гран-при на легендарной автотрассе в Монце. В прошлый раз тот же приз получил в 1966 году Лудовико Скарфиотти.

При этом итальянец был вынужден начинать гонку из хвостовой части пелотона из-за штрафа за замену компонентов силовой установки.

Благодаря успешной стратегии пит-стопа пилот на свежих шинах быстро сократил отставание от лидировавшего напарника по команде Джорджа Расселла.

За четыре круга до финиша Антонелли совершил ошибку и вылетел с трассы в гравий. Он удержал болид, вернулся на трек и на 51-м круге совершил решающий обгон, опередив Расселла на 3,8 секунды.

Замкнул тройку призеров гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Этап сложился неудачно для команды «Феррари»: Шарль Леклер сошел с дистанции после аварии на втором круге, Льюис Хэмилтон финишировал шестым.

По итогам 13 этапов Антонелли закрепил лидерство в личном зачете, увеличив отрыв от ближайшего преследователя до 66 очков.

В прошлом году чемпионом «Формулы-1» стал британец Ландо Норрис.