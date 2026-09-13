Антонелли выиграл гонку «Формулы-1» в Мадриде

Итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли выиграл Гран-при Испании — 14-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». Гонка впервые прошла на новой городской трассе «Мадринг» в Мадриде.

Вторым финишировал нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим стал британец Ландо Норрис из «Макларена». Норрис стартовал с поул-позиции, однако по ходу гонки потерял преимущество из-за неудачного стечения обстоятельств и пит-стопа.

Для Антонелли эта победа стала восьмой в сезоне. Итальянец укрепил лидерство в личном зачете, набрав 292 очка. Второе место занимает его напарник по «Мерседесу» Джордж Расселл с 211 очками, третьим идет Льюис Хэмилтон из «Феррари» — 191.

Хэмилтон не смог завершить гонку. Британец сошел уже на седьмом круге из-за проблем с тормозной системой.

Гран-при Испании до этого проводили на автодроме в Барселоне. В Мадрид этап перенесли впервые, а новая трасса «Мадринг» приняла свой первый гоночный уик-энд «Формулы-1».

В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес»с 503 очками. Второе место занимает «Феррари» с 358, третье — «Макларен» с 304. Следующий этап чемпионата состоится с 24 по 26 сентября в Баку.