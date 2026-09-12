Пилот McLaren Ландо Норрис стал лидером квалификации на Гран-при Испании

Выступающий за команду McLaren действующий чемпион мира, британский гонщик Ландо Норрис получил право стартовать с первого места в гонке 14-го этапа чемпионата «Формулы-1» после победы на квалификационном заезде. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

Там отметили, что Норрис пришел к финишу первым с результатом 1 минута 31,824 секунды, освоив совершенно новую трассу.

В ходе гонки на последнем круге победитель обошел пилота Кими Антонелли из Mercedes и Макса Ферстаппена из Red Bull.

Гран-при Испании чемпионата «Формулы-1» пройдет на трассе «Мадринг» в Мадриде в ближайшее воскресенье, 13 сентября. Прошлый этап соревнований выиграл пилот Mercedes Кими Антонелли на гонке, проходившей в итальянском Монце.

Стартовавший с 19-й позиции Антонелли одержал сенсационную победу. Он стал первым представителем Италии, взявшим Гран-при собственной страны.