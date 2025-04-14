«ФедералПресс»: почти треть россиян считают, что никто не сможет побить рекорд Овечкина

Некоторые россияне считают, что рекорд хоккеиста Александра Овечкина может быть побит. Так 36% участников опроса сайта «ФедералПресс » ответили, что это возможно, поскольку скоро вырастет новое поколение спортсменов.

Еще 26% респондентов думают, что побить рекорд не получится. При этом 19% россиян считают, что достижение Александра Овечкина будет побито не раньше, чем через 50 лет. А 19% граждан полагают, что сделать это сможет только другой российский хоккеист.

Напомним, Овечкин стал лучшим снайпером Национальной хоккейной лиги (НХЛ), побив достижение Уэйна Гретцки.