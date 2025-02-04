Экс-министр Колобков: недопуск РФ до ЧМ по хоккею противоречит интересам спорта

Запрет Международной федерации хоккея на участие российской сборной в чемпионате мира 2026 года идет вразрез с интересами мирового спортивного сообщества. Такое мнение высказал экс-министр спорта РФ Павел Колобков в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По его словам, выход российской сборной — это половина успеха турнира, ведь болельщикам интересен матч с участием ведущих команд, включая Россию.

«По сути, это решение противоречит интересам развитию спорта. Думаю, мы были готовы к нему, никто себя не обманывал. Вопрос не в том, жаль мне или нет, это плохо для мирового хоккея», — заявил эксперт.

Несмотря на нынешние трудности, отметил Колобков, Россия вернется на мировую спортивную арену. Он подчеркнул, что на Западе все чаще звучат призывы в пользу такого исхода.