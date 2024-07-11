Экс-футболист «Локомотива» Пименов назвал провальной работу клуба на трансферном рынке

Он перечислил главные потери. Это Максим Глушенков, который перешел в клуб из Петербурга, в то время как Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов покинули команду без компенсации. Артем Дзюба также оставил «Локомотив», продолжая поиски новой команды для дальнейшего развития своей спортивной карьеры.

«По поводу Глушенкова: нельзя так составлять контракт, что за небольшую сумму лучший игрок и распасовщик Европы может уйти к конкурентам. Это провал. Миранчук, Жемалетдинов и Худяков ушли. И я не удивлюсь, если Пиняев тоже уйдет», — подчеркнул Пименов.

Он добавил, что Артем Дзюба, если не растеряет форму и будет ее поддерживать на должном уровне, сможет усилить любой футбольный клуб. В противном же случае ему останется играть только среди экс-футболистов.