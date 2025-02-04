Власти Нижегородской области: около 4,7 млн туристов посетили регион в 2024 году

Нижегородская область приняла свыше 4,7 миллиона туристов в 2024 году. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на данные заместителя губернатора региона Олега Берковича.

Согласно информации мобильных операторов, количество гостей увеличилось на 12,5% по сравнению с предыдущим годом. Это подтверждает укрепление позиций субъекта как важного туристического центра страны и демонстрирует успешность усилий по популяризации туристического потенциала.

Министр туризма и промыслов области Сергей Яковлев добавил, что за год повысились показатели посещаемости многих достопримечательностей в муниципальных районах региона.