Власти Венеции захотели повысить сбор для однодневных туристов до 30-50 евро

Власти Венеции планируют повысить турсбор до 30-50 евро с 2027 года. Об этом член муниципального совета, курирующий вопросы бюджета и налогообложения, Микеле Дзуин заявил газете Il Gazzettino .

По его словам, новые тарифы позволят ограничить поток туристов, посещающих исторический центр Венеции на один день, без ночевки в местных отелях. Текущие 5-10 евро не могут сдержать массовый наплыв иностранцев.

Зуин пояснил, что нынешний сбор слишком низким и доступным. «Туристы одного дня» создают чрезмерную нагрузку на городскую инфраструктуру.

«Запрос к правительству о введении более высокой платы за въезд связан не с желанием пополнить бюджет <…> Доходило даже до разговоров о 50 евро, но, возможно, речь пойдет о 30», — добавил он.

Ранее политолог Геннадий Подлесный назвал отмену виз между Россией и Индией вызовом для туротрасли. Нью-Дели не заключала таких соглашений больше ни с одной страной мира.