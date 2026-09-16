В Торжке открыли деревню хоббитов из «Властелина колец»

В Тверской области появился необычный эко-отель, в котором коттеджи стилизованы под дома деревни хоббитов из романа «Властелин колец» Джона Толкина. Необычная база отдыха находится в Торжке.

Туристы активно делятся фотографиями с зелеными холмами и пасущимися стадами овец, а также похожими на норы хоббитов домами. Коттеджи привлекают внимание благодаря круглым дверям и окнам, каминам и деревянной мебели.

На территории базы проживают козы, кролики, утки, индюки и бараны. Чтобы гости смогли погрузиться в атмосферу деревни хоббитов, владельцы намеренно отказались от Wi-Fi и телевизоров в домиках.

Ранее многодетная семья Демьяненко из Солнечногорска открыла необычную ферму в Подмосковье. Посетители могут посетить экскурсию, чтобы посмотреть на оленей, енотов, мини-пигов, декоративных кроликов, бородатых агам, африканских ежей и других животных.