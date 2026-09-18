Городами с самой высокой летней посуточной арендой жилья оказались Суздаль и Зеленоградск

Дороже всего в России летом 2026 года посуточно сдавалось жилье в Суздале и Зеленоградске. Арендная плата за сутки в среднем составляла 9,7 тысячи и 8,5 тысячи рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование платформ Bronevik.com и RealtyCalendar.

В исследовании отметили, что средний чек за бронирование апартаментов летом мало изменился — он составил 4900 рублей за ночь. В списке самых дорогих направлений для путешествий оказались Светлогорск (7500 рублей), и черноморские курорты Геленджик и Сириус (по 7700 рублей).

Наиболее бюджетным стал отдых в Оренбурге, где бронирование апартаментов обходилось туристам в 2600 рублей за ночь. В Кемерово и Сызрани цена посуточной аренды жилья составила 2800 рублей, в Томске — 3100, а в Ижевске — 3200.

Ранее опрос показал, что 63% россиян привозят из путешествий предметы для обустройства жилья. Элементы декора покупали 35% респондентов, а текстиль — 29%.