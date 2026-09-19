Российские туристы для новогоднего отдыха выбрали три страны

OneTwoTrip: россияне на новогодние праздники поедут в Таиланд, Турцию и Китай

Список стран для отдыха на новогодние праздники у россиян возглавили три страны: Таиланд, Турция и Китай. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель сервиса OneTwoTrip.

«В этом году мы наблюдаем интересную трансформацию в подходе россиян к планированию зарубежных поездок на новогодние праздники: туристы стали отдыхать чуть меньше дней, но при этом выбирают более дорогие и комфортные условия проживания», — отметил собеседник агентства.

Лидером отдыха на январские праздники остается Таиланд, более 14% отелей забронировано именно в эту страну. На втором месте Турция, на третьем — Китай, на его долю приходится 6,6% броней.

В топ-5 также входит ОАЭ и Вьетнам. По словам представителя сервиса, сильнее всего спрос вырос на отдых в Турции, Египте и Новой Зеландии.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что международное авиасообщение России охватило 37 стран Ближнего Востока, Азии, СНГ и Африки.