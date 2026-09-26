Архыз и Красная Поляна возглавили топ направлений для отдыха россиян осенью

Архыз, Красная Поляна и Кострома возглавили список популярных направлений для осеннего отдыха россиян. Об этом РИА «Новости» сообщили в сервисе бронирований OneTwoTrip.

В первую пятерку также вошли Ростов-на-Дону и Вязьма, которые еще в прошлом году не вызывали интереса у российских туристов.

Средняя продолжительность поездки этой осенью — 2-4 дня. Сутки проживания обходятся в среднем в 10,7 тысячи рублей.

Аналитики отметили изменения в портрете загородного туриста. Парный отдых по-прежнему популярен, но его доля упала с 57% до 45%. Доля соло-путешественников выросла до 23%. Чаще стали ездить на природу компаниями и семьями.

Главным открытием сезона назвали парк-отели и коттеджи. На парк-отели пришлось 29,5% бронирований, на коттеджи — 11,8%.

Также наиболее популярными экскурсионными направлениями среди россиян стали Калининградская область, Северный Кавказ и города Золотого кольца.