В России появилась платформа для автопутешественников

Резидент Сколково компания «Дом кругом» запустила многофункциональную платформу для автопутешественников. Об этом пишет сайт RT со ссылкой на представителей Платформы Национальной технологической инициативы.

Сервис позволяет планировать маршруты, находить спортивные мероприятия и места для активного отдыха. Приложение использует нейросеть для подбора уникальных мест и спортивных объектов.

Пользователям доступны функции общения, публикации собственных маршрутов и аренды автодомов. Кроме того, команда разработала механизм SOS для вызова помощи в чрезвычайных ситуациях. Сейчас проект находится на стадии интеграцией интеллектуального ассистента.