URA.RU: термальные источники Грузии и Венгрии помогут восстановить силы и укрепить иммунитет

Отдых в новогодние каникулы необходимо планировать уже сейчас. Чтобы праздники прошли с пользой для здоровья, можно рассмотреть поезду на термальные источники. О лучших направлениях этого сезона рассказал сайт URA.RU.
Так, одним из крупнейших термальных комплексов в Европе считаются купальни Сечени в столице Венгрии — Будапеште. Туристам предлагается свыше 18 бассейнов с прохладной и горячей водой. Она поднимается из глубоких подземных источников, за счет этого обладает массой полезных свойств для опорно-двигательного аппарата и кожи.
Еще одним ярким представителем минеральных купален является город Боржоми в Грузии. Преимущество такого путешествия заключается в прямых рейсах из Москвы в Тбилиси.
Купание в термальных источниках помогает снять стресс и восстановить жизненный ресурс. Кроме того, погружение в минеральную воду стимулирует выработку антител, повышая иммунитет.
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