Туроператор Арутюнов: Турция стала лидером самого дешевого заграничного отдыха

Россияне активно путешествуют как в ближнее, так и в дальнее зарубежье. Об этом рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с Национальной Службой Новостей .

Среди популярных направлений эксперт назвал Мальдивы, Бали, Африку. Арутюнов подчеркнул, что граждане России выбирают также страны ближнего зарубежья: Грузию, Армению, азербайджанское побережье Каспийского моря.

Как отметил специалист, цены на заграничный отдых могут быть разными. Дешевле всего слетать в Турцию. За неделю в приличной гостинице на двоих можно заплатить 350 тысяч рублей (вместе с перелетом), а если речь идет о хорошем отеле, то стоимость будет в пределах 120–150 тысяч рублей, подчеркнул Арутюнов.